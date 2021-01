Tentato omicidio a Cutro: non manda giù la relazione con la sua ex, spara al “rivale”

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una folle gelosia per l’ex fidanzata lo ha portato a compiere un insano e rischioso gesto che gli costerà ora il carcere. Protagonista della vicenda è un giovane cutrese, C.D., di 30 anni, che è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Crotone, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip Michele Ciociola, su richiesta dal Sostituto Procuratore Pasquale Festa.

I FATTI

I fatti di cui il giovane è ritenuto responsabile risalgono allo scorso 12 dicembre. Nella tarda serata di quel sabato invernale, per motivi strettamente personali, il giovane avrebbe imbracciato un fucile calibro 12, detenuto illegalmente, ed esploso alcuni colpi contro l’auto sulla quale viaggiava un altro ragazzo originario di Petilia Policastro.

Quella sera solo il caso fortuito evitò la tragedia e la vittima, miracolosamente illesa, riuscì ad allontanarsi a bordo dell’autovettura, che riportò il lunotto posteriore frantumato dai pallettoni ricevuti, ed a raggiungere la caserma di Petilia dove si rifugiò e presentò la denuncia.

Secondo gli inquirenti si tratterebbe dunque di “un grave episodio di gratuita violenza” che – in base a quanto appurato dalle indagini – sarebbe stato provocato, come dicevamo, dalla gelosia del giovane nei confronti della ex ragazza, che aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale con il destinatario dell’attacco.

Per come ricostruito dalle tempestive indagini svolte dai Carabinieri, infatti, all’origine del gesto vi sarebbe stato il risentimento da parte dell’indagato nei confronti del giovane petilino. Il 30enne, dopo l’arresto, è stato tradotto in carcere.