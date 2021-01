Palmi. Affittava camere senza dichiarare i guadagni: chiusa attività abusiva, sanzionato il titolare

Un affittacamere abusivo è stato beccato a Palmi dai Carabinieri, insieme alle unità specializzate del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, e alla Polizia locale.

L’operazione congiunta è scattata nei giorni scorsi in località Scinà. Le forze dell’ordine hanno raggiunto l struttura sospetta e - a seguito di un controllo ispettivo – hanno scoperto che il proprietario affittava camere in modo del tutto abusivo, senza nessuna autorizzazione.

Nello specifico, all’atto dell’accesso, gli operanti, avrebbero attentamente sottoposto a controllo tutte le 11 stanze presenti, dove nel complesso erano ospitate 18 persone.

Da successive verifiche, sarebbe emerso che i costi di ogni camera – a seconda della tipologia- risultavano oscillare dai 100 ai 250 Euro al mese, guadagni che però non erano mai stati denunciati dal titolare della struttura.

Sarebbe, inoltre, risultato che gli ospiti non erano mai stati registrati nel tempo da parte del responsabile, venendo così meno all’obbligo di comunicarne le generalità all’Autorità di P.S. competente, eludendo in tal modo qualsivoglia controllo da parte delle Forze dell’Ordine, in merito alla libera circolazione di eventuali clandestini o criminali.

Le irregolarità riscontrate, sono state comunicate agli organi competenti, tra cui lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Palmi, che ha emesso l’ordinanza di cessazione dell’attività abusiva. Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 300 euro.