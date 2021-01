Questura Crotone, il bilancio delle attività 2020

Sono diverse le attività svolte dagli agenti della Questura di Crotone nel corso del 2020. Il personale operante, in piena emergenza da coronavirus, ha fatto rispettare le norme in materia di prevenzione e contenimento del contagio, evitando che si creassero assembramenti e vigilando sul corretto utilizzo dei Dpi. Gli agenti hanno identificato 126.614 persone, elevato 2.530 sanzioni amministrative, controllato 11.613 esercizi commerciali e sanzionato 230 esercenti. Di queste, 20. 472 sono state le persone controllate dalla Polizia di Stato, sanzionate 484 e sono 2775 i controlli ad esercizi commerciali.

EMERGENZA MALTEMPO

Gli agenti hanno dovuto fare fronte all’ondata di maltempo del 20, 21 e 22 novembre. Nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2020 siamo stati impegnati in una costante azione di soccorso pubblico. Alcuni poliziotti, in precario equilibrio sulla benna di una pala meccanica, hanno messo in salvo una donna che, con la sua auto ribaltata in un canalone, era riuscita ad aggrapparsi ad un palo mentre faceva eco il suo grido d’aiuto.

Le operazioni di soccorso si sono susseguite senza sosta; in un’altra zona della città fortemente colpita dall’alluvione, personale dei Reparti di Rinforzo della Polizia di Stato è intervenuto con l’ausilio di un trattore agricolo, messo a disposizione da un’azienda agricola crotonese, riuscendo a mettere in salvo un uomo, facendolo fuoriuscire dal finestrino del suo furgone, rimasto in panne in più di un metro d’acqua fangosa mista a detriti.

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in un breve lasso di tempo dovuto all’emergenza in corso e al possibile imminente crollo di uno stabile in località Poggio Pudano, ha messo in salvo circa 80 persone appartenenti a 21 nuclei familiari, facendo evacuare l’intera struttura abitativa.

PATTUGLIAMENTO DURANTE ESTATE

Durante la stagione estiva sono stati assicurati circa 15 servizi di pattugliamento del litorale costiero provinciale unitamente a personale di altre forze di Polizia.

ATTIVITÀ MOBILE

Le azioni di contrasto alla criminalità organizzata della Squadra Mobile, hanno registrato diversi risultati: 11 arresti in flagranza di reato; 30 arresti per inosservanza alle leggi sull’immigrazione; 6 ordinanze di esecuzione; 2 arresti su ordine di carcerazione; sequestrati 25388,34 grammi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina, marijuana e hashish.

DIVISIONE ANTI CRIMINE

Personale della Divisione Polizia Anticrimine ha eseguito un provvedimento di sequestro, emesso dal Presidente del Tribunale di Catanzaro - Seconda Sezione Penale. Il sequestro finalizzato alla confisca dei beni nella disponibilità diretta o indiretta di un crotonese attualmente detenuto per espiazione di condanna per associazione per delinquere di stampo m afioso, in quanto organico alla consorteria mafiosa “Vrenna-Corigliano-Bonaventura”, operante in Crotone. Il Decreto in questione é scaturito da una intensa attività di indagine, consistente in accertamenti patrimoniali operati dal personale della Divisione Polizia Anticrimine della locale Questura. Il sequestro ha riguardato: due unità immobiliari ubicate nella periferia cittadina, una autovettura, alcuni buoni fruttiferi postali, un conto corrente bancario per un valore complessivo di € 160.000,00 circa.

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Gli accertamenti amministrativi effettuati su attività commerciali e/o di intrattenimento sono stati 315 e hanno consentito il deferimento di 59 soggetti all’Autorità Giudiziaria; 120 soggetti privati sono stati controllati in ambito di controlli detentori armi, furto di energia elettrica, fornitura idrica e in ambito di Covid-19;

Sono state elevate 178 sanzioni amministrative per un importo totale di Euro 513.245,11 e 69 sanzioni amministrative per violazioni della normative Covid-19 per un totale di Euro 29.333,30; Sono stati emanati 35 provvedimenti di sospensione immediata di attività per violazioni connesse alla normativa Covid-19;

Inviate 54 segnalazioni al Prefetto per sospensione attività da 5 a 30 giorni per violazioni delle normative Covid-19; effettuati 36 sequestri amministrativi e 5 ritiri cautelari di armi.

L’attività prodotta dalla Divisione Amministrativa e Sociale nel 2020 ha determinato il rilascio di 900 documenti validi per l’espatrio; 62 istanze di porto d’armi sono state denegate; 21 licenze di porto d’armi sono state revocate e 13 sospese; Sospesa licenza; per motivi di Ordine Pubblico art.100 T.U.L.P.S. sono state sospese 3 licenze; Segnalate al SIAN 3 esercizi per la mancata attuazione HACCP; 27 segnalazioni per 61 lavoratori non regolarmente assunti; 22 segnalazioni al Sindaco di cessazione/sospensione immediata attività.

Solo nel mese di dicembre 2020 la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. ha sequestrato circa 70 kg di materiale esplodente, denunciando 7 persone in stato di libertà.

ESPULSIONI

La Questura di Crotone ha affrontato nel 2020, con un significativo impegno di uomini e mezzi, 26 sbarchi di immigrati irregolari. All’interno del Regional hub “S. Anna” di Isola di Capo Rizzuto: 2 arresti in flagranza di reato e 15 deferiti all’A.G. per numerosi reati tra cui rissa, lesioni personali e furto aggravato.

L’attività prodotta dall’Ufficio Immigrazione nell’anno 2020 ha determinato l’espulsione dal territorio Nazionale di 15 cittadini stranieri tra cui 2 con accompagnamento coatto alla frontiera. Sono stati respinti dal territorio Nazionale 693 cittadini stranieri muniti di Ordine del Questore. Sono state elevate 39 sanzioni amministrative. È stato rinnovato il sistema Informatico Schengen con n. 73 Alert in scadenza.

DIGOS

Durante il periodo dell’emergenza Covid-19 è stata avviata un’accurata e capillare attività info-investigativa sui “buoni spesa”, che ha consentito di deferire alla locale A.G. 17 soggetti, tutti responsabili del reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

La Digos ha riscontrato irregolarità circa la distribuzione dei sostegni economici agli aventi diritto. Nel corso di attività info-investigative sono state deferite 26 persone per reati di: Abuso d’Ufficio, omissioni di atti d’ufficio, reati contro la P.A., fabbricazione/detenzione di materiale esplodente, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, atti vandalici.

UFFICIO DI GABINETTO

Particolarmente impegnativa è stata l’attività dell’Ufficio di Gabinetto di pianificazione dei servizi di Ordine Pubblico svolti in occasione delle manifestazioni che hanno interessato la Provincia di Crotone. L’Ufficio di Gabinetto ha rappresentato il punto nevralgico nel quale sono confluite tutte le informazioni circa l’andamento della pandemia nella provincia crotonese; una vera e propria cabina di regia che ha organizzato e coordinato gli innumerevoli servizi svolti dalle Forze di Polizia improntati al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto al Covid-19.

Complessivamente, sono state emesse 937 ordinanze del Questore che hanno disciplinato tutti gli eventi sul territorio, a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

POLIZIA POSTALE

L’attività investigativa specialistica svolta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni si è incentrata soprattutto sul monitoraggio degli spazi web-covid 19, sulle truffe online e l’indebito utilizzo di carte di pagamento e/o di credito, sui reati di diffamazione, minacce e molestie tramite Social Network, Revenge Porn, furti di identità digitale, attacchi informatici a mezzo malware a privati e/o aziende private e pubbliche.

Nel merito, sono state denunciate 22 persone, 135 sono le denunce/querele ricevute e 18 le perquisizioni effettuate. In dettaglio sono stati trattati reati afferenti truffe online (per danni ammontanti a Euro 85000 circa) e indebito utilizzo di carte di credito (Euro 50 000 circa di danni dichiarati).

POLSTRADA

Sono stati controllati 162 uffici postali e sono state messe in strada 36 pattuglie antirapina, sequestrate 109 carte di debito/credito e sequestrati 2 TB di materiale informatico. La Polizia Stradale, attraverso servizi di specifica competenza, ha svolto attività di controllo del territorio, contribuendo al conseguimento di apprezzabili risultati generali.

In particolare ha tratto in arresto 2 persone, denunciandone altre 54. Le infrazioni accertate sono state 1955, mentre le carte di circolazioni ritirate 79. Inoltre, sono state ritirate 69 patenti. Nel corso dei servizi effettuati sono state impiegate 1076 pattuglie per la vigilanza stradale. che hanno prodotto 54 contestazioni di violazioni al Codice della Strada per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e 11 per guida in stato di alterazione psico fisica.

Sono stati rilevati in totale 103 incidenti stradali con 66 feriti e 6 mortali. Sono stati inoltre controllate numerose attività di commercio tra rivendite di autoveicoli usati, autofficine, autodemolitori e agenzie pratiche auto.

POLIZIA FERROVIARIA

La Polizia Ferroviaria dislocata nella Stazione di Crotone, attraverso i servizi di specifica competenza, nonostante la grave pandemia in atto ha svolto attività di controllo delle stazioni e a bordo dei treni. Tale incisiva azione di prevenzione e contrasto ha permesso di garantire il costante e regolare transito dei passeggeri negli scali ferroviari e sui convogli, sia in ambito locale che regionale. In particolare, nel periodo di riferimento, sono state identificate 3261 persone, eseguiti 157 servizi di scorta bordo treno e scortati 272 convogli. Sono state impiegate 1283 pattuglie in stazione e 121 lungo linea. Arrestata 1 persona, denunciate all’Autorità Giudiziaria 2. Raccolte in stazione 15 denunce e 62 sono stati gli interventi effettuati lungo linea, 1 minore rintracciato, 1 contravvenzione elevata al C.D.S e 3 elevate sanzioni.