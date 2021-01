Maltempo, in arrivo venti forte e mareggiate su gran parte del paese. Allerta gialla in Calabria

Venti da forti a burrasca e violente mareggiate su gran parte del Paese. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 22 gennaio, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sulla Puglia e sui settori appenninici. Forti mareggiate sulle coste esposte.

Si prevede, inoltre, dal mattino di domani, sabato 23 gennaio, il persistere di venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri liguri e tirrenici e lungo i crinali appenninici. Violente mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 23 gennaio, allerta rossa sulla pianura reggiana in Emilia-Romagna, allerta arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio e Molise, su settori di Trentino Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna e su parte di Emilia-Romagna e Toscana.