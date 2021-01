Covid-19, curva stabile con 368 nuovi positivi. Altri sei decessi

Ancora decessi in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, altre sei persone hanno perso la vita con o per il coronavirus. Da inizio pandemia il numero totale dei decessi è 558 e solo ieri erano morte 9 persone (QUI).

Stabile la curva dei contagi, seppure con un incremento rispetto al bollettino di ieri, così oggi, venerdì 22 gennaio, i nuovi positivi sono 368, su 30.459 persone che hanno contratto il Sars-coV-2. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 134, Catanzaro 110, Crotone 1, Vibo Valentia 20, Reggio Calabria 103, Altra Regione o Stato estero 0

Aumentano le persone che si trovano in isolamento domiciliari 9.804 (+151), così come i guariti 19.795 (+224). Diminuisce la pressione sulle strutture sanitarie con 278 persone in reparto e 24 in terapia intensiva, visto il calo dei ricoveri tanto nei reparti Covid della regione (-19), quanto nelle terapie intensive (-2)

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove sono stati registrati 103 nuovi positivi, da inizio pandemia sono 11.556 i casi totali. Attualmente i casi attivi sono 2.394, di cui 77 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 2 a Gioia Tauro (-3); 7 in terapia intensiva (-1); 2.308 in isolamento domiciliare (+20). I casi chiusi sono 9.162, di cui 9.002 guariti (+83), 160 decessi (+3).

Nel Cosentino da febbraio le persone che hanno contratto il coronavirus sono 8.872, ma i nuovi positivi sono 134. Attualmente i casi attivi sono 4.357, di cui 59 in reparto a Cosenza, 14 nel presidio di Rossano, 14 nella struttura di Acri, 14 nel presidio di Cetrato, 13 nell’ospedale da campo (-8); 10 in terapia intensiva (+1), 4.233 in isolamento domiciliare (+124). I casi chiusi sono 4.515, di cui 4.277 guariti (+15), 238 decessi (+2).

Nel Catanzarese in 24 ore sono stati registrati 110 nuovi positivi, ma da febbraio il totale è di 4.559 persone che hanno contratto il virus. Attualmente i casi attivi sono 2.022, di cui 23 ricoveri in reparto a Catanzaro, 6 nella struttura di Lamezia Terme, 21 al Mater Domini (-7); 7 in terapia intensiva (-2); 1.965 in isolamento domiciliare (+117). I casi chiusi sono 2.537, di cui 2.452 guariti (+3), 85 decessi).

Nel Crotonese, il computo totale di persone che hanno contratto il coronavirus è 2.538, ma in 24 ore è stato registrato un solo caso positivo. Attualmente i casi attivi sono 334, di cui 18 ricoveri (-1) e 316 persone in isolamento domiciliare (-69). I casi chiusi sono 2.204, di cui 2.164 guariti (+70) e 40 decessi (+1).

Nel Vibonese sono 20 i nuovi casi, ma il totale è 2.575. Attualmente i casi attivi sono 906, di cui 17 ricoveri e 889 persone in isolamento domiciliare (-33). I casi chiusi sono 1.669, di cui 1.634 guariti (+53) e 35 decessi.

Per quanto riguarda i pazienti affetti da coronavirus provenienti da altra regione o stato sono 93 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 226.