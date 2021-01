Coronavirus, la neo commissaria: “Vaccinate 1.703 persone”

Sono 1.703 le persone tra personale medico, infermieristico, operatori sanitari, amministrativi e collaboratori esterni dell'Azienda ospedaliera di Cosenza vaccinate contro il coronavirus. E sono 89 le persone che hanno ricevuto già la seconda dose.

La dirigente, romana e arrivata da Bolzano dove ha lavorato negli ultimi tre anni, ha affermato dia ver iniziato la ricognizione dell’Azienda e di aver avuto modo di conoscere l’azienda, dopo aver incontrato i direttori di dipartimento. E a Cosenza dice di aver “scoperto eccellenze straordinarie”, tanto da dichiarare con fermezza di voler partire da questo punto, “c'è molto da fare ma il terreno è fertile”, ha spiegato.

Ha quindi chiesto un'accelerazione delle procedure per le assunzioni, perché lo considera un impegno importante, pur non dichiarando di non essere spaventata dal bilancio, “che tendenzialmente è in equilibrio” per la nuova commissaria “il problema è migliorare i livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazione di cui i cittadini hanno bisogno. Questa sarà una priorità”.