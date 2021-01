Aeroporto di Crotone, un “fronte istituzionale comune” per la continuità dei voli

Si è svolto proprio presso lo scalo pitagorico l’incontro tra il presidente della Sacal, Giulio De Metrio, ed i rappresentanti istituzionali del crotonese, ossia il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, la sindaca di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga, la consigliera regionale Flora Sculco, i parlamentari Elisabetta Barbuto e Sergio Torromino e la senatrice Margherita Corrado.

Un vero e proprio “fronte istituzionale comune per l’aeroporto e per la continuità dei voli”, che ha avuto modo di esprimere le necessità ed il valore sociale dello scalo, considerato fondamentale per lo sviluppo del territorio.

Chiesa una rimodulazione del bando per gli oneri di servizio, in modo da permettere una massima adesione da parte delle compagnie aeree. Da parte sua, la Sacal ha garantito una serie di risorse economiche, con un finanziamento di oltre 4 milioni già destinato all’infrastruttura ed all’adeguamento della pista di atterraggio, che verrà allungata e dotata di sistema Ils.