Distretto Sanitario Jonio Nord, comitato chiede nomina nuovo dirigente

Da oltre due mesi il Distretto Sanitario “Jonio Nord” risulterebbe essere senza “guida”, a seguito del pensionamento dell’ex dirigente. Per questo motivo, il Comitato Spontaneo di Cittadini in Difesa per il Diritto per la Salute di Cassano allo Ionio ha scritto un appello al neo commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, per chiedere di procedere celermente alla nomina del nuovo direttore.

“La vastità dei problemi, che va dalla riorganizzazione della medicina territoriale, alla gestione dei poliambulatori, vanno affrontati con chi è preposto a dare risposte alle istanze, che provengono dalle esigenze dei territori interessati, attraverso la figura apicale. Nominare subito il responsabile del Distretto Socio-Sanitario “Jonio-Nord”, è perciò quanto mai urgente, specie in questo particolare momento dovuta alla pandemia da Covid-19” afferma Francesco Garofalo, referente e portavoce del comitato.

Rimangono poi irrisolte le note criticità riguardanti le nomine dei dirigenti medici, dei responsabili di odontoiatria e di endocrinologia, nonché le attenzioni, volte ad un miglior funzionamento, del poliambulatorio, ad esempio tramite la dotazione di un ecografo, “strunento importante, soprattutto, sotto l'aspetto del prezioso discorso della prevenzione, ove susstino l'insorgere di patologie anche tumorali”.