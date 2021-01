Bimbo di 9 anni vittima di bullismo a scuola: condanna “esemplare”

Fatta giustizia sull’aggressione subita da un bimbo di soli 9 anni all’interno del cortile di un istituto scolastico reggino. Un pestaggio che sarebbe stato compiuto da alcuni coetanei e ragazzi più grandi al culmine di altri atti di bullismo di cui la piccola vittima era stata oggetto.

A distanza di 5 anni dagli avvenimenti, ieri il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, presieduto dal giudice Mirella Schillaci, ha inflitto una condanna ad un anno e 6 mesi a uno dei presunti “bulli” che avevano picchiato il bambino.

I FATTI

La vicenda risale all’anno scolastico 2015-16. Secondo quanto si apprende, il bimbo bullizzato frequentava la terza elementare di un istituto comprensivo del Reggino ed era diventato il bersaglio di un gruppo di compagni di classe, coetanei, ma anche ragazzi più grandi, che non perdevano occasione per prenderlo in giro e fargli brutti scherzi.

La mamma vedendo che il figlio rincasava spesso in lacrime, e venuta a conoscenza delle vessazioni, si era recata più volte a scuola parlando con gli insegnanti e il preside, ma l’unica risposta ricevuta era stata il “consiglio” di accompagnare l’alunno e di venirlo a prendere dieci minuti dopo il suono della campanella.

LE INDAGINI

Sotto indagini erano finiti in quattro, ma per tre di loro era già stata emessa sentenza di non luogo a procedere in quanto minori di 14 anni all’epoca dei fatti contestati. Uno di loro, invece, oggi già maggiorenne, nel 2016 aveva quindici anni e si è potuto condannarlo per i reati di lesioni e percosse a una pena sospesa.

“Finalmente la verità è venuta a galla: hanno creduto a mio figlio”: sono le parole della madre del piccolo, Francesca, commossa dopo la lettura del dispositivo.