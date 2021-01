Rilancio del Cinema-Teatro “A. Madia” di Petilia, Saporito scrive a Nicolazzi per “collaborazione”

Il Presidente facente Finzioni della Provincia di Crotone, Simone Saporito, ha scritto nelle scorse ore al sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, al fine di una “collaborazione” per il rilancio ed il completamento del Cinema - Teatro "A. Madia".

“In una logica di leale collaborazione e di sinergia tra Istituzioni e per la risoluzione di una problematica importante per troppo tempo irrisolta, ti rappresento l'urgenza e la necessità di un rapporto collaborativo tra l'Ente Provinciale ed il Comune di Petilia Policastro, per attivare le iniziative più opportune che si rendono necessarie al fine di ottenere il finanziamento di circa 1 milione di euro per il completamento definitivo dei lavori del Cinema Aurora di Petilia Policastro, di proprietá della Provincia.” Inizia così la missiva di Saporito, che avanza precisando: “La collaborazione tra la Provincia ed il comune di Petilia è l'unica possibilità concreta per rilanciare definitivamente il Cinema Aurora e, nel solco della storia cittadina, garantire una prospettiva di ottimizzazione e utilizzo della struttura per l'intera comunità ma soprattutto per le nuove generazioni future, per tanti giovani che potrebbero attivare molte iniziative socioculturali, diventando un punto di attrazione per l'intero territorio del Marchesato.”

Per Saporito – come scritto nella lettera - si tratta di “Un volàno di sviluppo per Petilia, il Marchesato e l'intero territorio della Provincia di Crotone” e “pertanto,- precisa - essendomi incontrato in data 21 gennaio c. a. presso la Regione Calabria con il Dirigente preposto Ing. D. PALLARIA, alla presenza della Consigliera Regionale On. Flora SCULCO e del Dirigente della Provincia di Crotone Arch. Nicola ARTESE, lo stesso Ing. Pallaria si è reso disponibile a riceverci personalmente per il giorno 27.01.2021 alle ore 11:00 presso la Cittadella Regionale "Jole Santelli" sita in località Germaneto di Catanzaro, per valutare e concordare congiuntamente le iniziative necessarie al fine di avanzare la richiesta di finanziamento”.

“Pensiamo al territorio petilino ed al suo sviluppo e collaboriamo seriamente, senza spot elettorali, a questo progetto. La Provincia di Crotone è particolarmente vicina al territorio petilino, - chiosa Saporito - pertanto lavoriamo per Petilia per realizzare questa meravigliosa opera che può dare lustro a tutto il comprensorio. Sperando di poter collaborare – conclude - per il bene di Petilia e restando in attesa di sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.”