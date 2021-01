Locali affollati e partite a carte senza la paura del contagio da Covid: sanzionati in 26

A quanto pare la diffusione del contagio da Covid 19 non fa paura poiché continuano a registrarsi casi di violazioni delle norme imposte da Governo. È questo il caso riguarda ben 26 persone che sono state sanzionate dalla Polizia nel reggino nel corso di alcuni controlli eseguiti in due locali.

Nel primo caso, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno sorpreso in un locale di Reggio un gruppetto di nove persone che giocavano a carte. Il tutto avveniva “naturalmente” senza alcun rispetto dei divieti imposti per il distanziamento sociale, e pertanto sono scattate le sanzioni in via amministrativa. Al titolare dell’attività è stata invece imposta la chiusura per cinque giorni.

In provincia, a Villa San Giovanni, gli agenti di una volante hanno notato, nei pressi dell’ingresso di un locale, un nutrito numero di persone irrispettose del distanziamento sociale. Un più approfondito controllo ha poi consentito ai poliziotti di sorprende altre persone all’interno dello stesso locale, anche seduti ai tavoli ed intenti a consumare. Pertanto 17 persone sono state sanzionate per aver contravvenuto alle norme sulla prevenzione del contagio da Covid 19.