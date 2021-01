Processo “Rinascita-Scott”: piovono accuse per ex presidente del Tribunale

Piovono accuse per l’ex presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Nicola Alberto Filardo, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno nell’ambito del processo Rinascita Scott.

LE ACCUSE

Nella giornata di ieri, nel corso dell’udienza, sarebbero stati imputati a Filardo i reati di abuso d’ufficio, segreto d'ufficio, corruzione per esercizio della funzione ed accesso abusivo al sistema informatico, in seguito ad un intervento dell’avvocato Francesco Sabatino.

L'INTERVENTO DEL LEGALE

Il legale - difensore di un assistente giudiziario del Tribunale vibonese – ha parlato di “una incompetenza” del Tribunale del capoluogo, per la quale è stata contestualmente richiesta che venga stralciata e separata da quella degli altri imputati la posizione del membro del tribunale e di altri suoi assistiti.

Le ragioni enunciate dell’avvocato Sabatino per questa presunta incompetenza riguarderebbero alcuni procedimenti penali pendenti presso la procura di Salerno, per abuso d’ufficio e altri reati, e una competenza della Corte d’Assise – che si occupa dei reati più gravi – in ragione delle contestazioni per alcuni omicidi aggravati.

Come da prassi, il collegio giudicante si è riservato di decidere su queste due questioni.