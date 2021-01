Il Covid continua a fare vittime nel vibonese: morti un 68enne e un 91enne

Ancora due vittime del Covid nel vibonese. Si tratta di un uomo di 68 anni di Pizzo e di un anziano ospite della Rsa di Monterosso, teatro del focolaio nel quale sono stati registrati 56 positivi.

L’anziano, di 91 anni, è deceduto nella casa di riposo dove aveva contratto il virus. Con questi due decessi si arriva a quota 36 vittime in provincia di Vibo. I casi attivi in tutta la provincia sono 939: 17 sono ricoverati, 922 in isolamento domiciliare.