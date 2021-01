Infrastrutture, dal Psr 1,1 milioni per investimenti

Gianluca Gallo

Ultimato il lavoro relativo alle richieste di riesame pervenute al dipartimento Agricoltura, è stata pubblicata – sul portale istituzionale www.calabriapsr.it - la graduatoria definitiva della misura 4 del Psr, intervento 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture”, annualità 2018, riservata a Comuni singoli che con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti.

L’INTERVENTO

L’intervento sostiene lo sviluppo delle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento delle condizioni di accesso e di lavoro all’interno dei comparti agricolo e silvicolo, puntando al tempo stesso ad accrescere la competitività delle aziende agricole e degli operatori forestali e a promuovere una gestione economica sostenibile delle foreste calabresi e la mitigazione dei rischi per l’ambiente causati dai cambiamenti climatici.

I PROGETTI AMMISSIBILI

Dopo un iter amministrativo piuttosto complesso, e l’annullamento in autotutela di una prima graduatoria, il dipartimento Agricoltura ha lavorato alacremente per dare una risposta certa agli aspiranti beneficiari del Programma di sviluppo rurale della Calabria rispetto alla graduatoria in questione.

Delle 25 domande di riesame pervenute, sono risultati 13 i progetti ammissibili e tra questi 9 quelli ad oggi finanziabili, per un importo complessivo di 1.126.092,48 euro. Per la precisione, la riserva cautelare di 800mila euro è stata integrata con la somma di 326.092,48 euro, derivante da parte delle revoche effettuate.