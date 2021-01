Covid. Il bollettino. 258 nuovi contagi ma aumentano le vittime: 9 in 24 ore

Il Covid-19 in Calabria non preoccupa molto dal punto di vista dei contagi, che restano più o meno stabili, ma inquieta per i decessi. Sono, infatti, 9 le nuove vittime di questo virus invisibile nella nostra regione.

Per quanto riguarda la diffusione dei contagi -secondo quanto riportato dal consueto bollettino giornaliero – sono + 258 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, leggermente in meno rispetto a ieri. (QUI IL BOLLETTINO) Il computo totale da febbraio ad oggi è di 30.091 casi confermati.

I casi oggi comprovati vedono la provincia di Cosenza prima con +123 positivi, seguita da Reggio Calabria +70, Catanzaro +38, Vibo Valentia +17 e infine Crotone +10.

Si abbassa la pressione sulle strutture sanitarie regionali poiché diminuiscono i ricoveri nei reparti (-6) e nelle terapia intensive (-1). Ad oggi nei reparti covid si trovano 297 pazienti, mentre in intensiva 26. In isolamento domiciliare si trovano invece 9.645 persone (-130), mentre il totale dei guariti è 19.571 (+386).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Per ogni singola provincia, i casi di Covid fin qui accertati - comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo - sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 11.454, con + 70 positivi nelle ultime ore, e così distribuiti: casi attivi 2.378 (80 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 2 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2288 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.076 (8919 guariti, 157 deceduti).

Nel cosentino, dove sono stati registrati 123 nuovi casi, i positivi riscontrati sono stati in tutto 8.738: casi attivi 4.240 (64 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 16 al presidio ospedaliero di Cetraro; 13 all'ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 4.109 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.498 (4.262 guariti, 236 deceduti).

Nel catanzarese, i nuovi contagi accertati sono 38 per un totale finora di 4.448: casi attivi 1.914 (26 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 23 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1848 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.534 (2449 guariti, 85 deceduti).

Nel crotonese, dove i nuovi positivi sono 10, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.537: casi attivi 404 (19 in reparto; 385 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.133 (2.094 guariti, 39 deceduti).

Nel vibonese, infine, i nuovi casi riscontrati sono 17, per un totale di 2.555 e così suddivisi: casi attivi 939 (17 ricoverati, 922 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.616 (1581 guariti, 35 deceduti).

Per quanto riguarda le persone che hanno contratto il virus che sono di altre regioni o stato, i casi attivi sono 93, e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 86.