Giacomo Francesco Saccomanno

Dopo l’ingresso del sindaco Roy Biasi nella segreteria politica nazionale come rappresentante degli amministratori del Sud, l’avvocato Giacomo Saccomanno è stato scelto come nuovo responsabile della Lega in Calabria.

Una decisione ufficializzata dopo un incontro con il leader Matteo Salvini, che si è confrontato anche con il presidente facente funzioni Nino Spirlì sui temi del vaccino, dei ristori, delle infrastrutture e del lavoro.