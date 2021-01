Statale 106, Basta Vittime: “Parlamentari calabresi unitevi per i finanziamenti”

“Nel piano di investimenti previsto per le infrastrutture sulla strada Statale 106 non c’è nemmeno un centesimo di euro. Una scelta che è successiva all’incomprensibile decisione del Governo di commissariare il progetto di ammodernamento della strada Statale 106 tra Sibari e Roseto Capo Spulico dopo averla inaugurata il 19 maggio scorso”. Lo denuncia in un comunicato il presidente dell’associazione Basta Vittime sulla Strada Statale 106, Leonardo Caligiuri, che evidenzia la delusione per le scelte del Governo.

Lo stesso chiede “un patto trasversale per gli interessi della Calabria”, proponendo “una azione politica sinergica” capace di riuscire “a porre all’attenzione del Governo e delle forze di minoranza” sul mancato finanziamento della statale. Per questo, chiede a tutti i parlamentari calabresi di unirsi per far finanziare l’ammodernamento della strada.

“Occorre una battaglia per finanziare un piano di ammodernamento complessivo della Statale 106: non è possibile perdere questa occasione storica per porre fine alla più grande ingiustizia e disuguaglianza di sempre” conclude Caligiuri, che esorta a far presto i parlamentari.