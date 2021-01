Saracena, avviata la digitalizzazione della biblioteca

A tre anni dal trasloco nella nuova sede di Palazzo Mastromarchi, la biblioteca comunale di Saracena compie un nuovo passo in avanti. Grazie ad un progetto di Servizio Civile, il catalogo e l’inventario della biblioteca saranno completamente digitalizzati.

La valorizzazione del patrimonio librario è cominciata già in passato, grazie ai contributi regionali e del Mibact che hanno permesso l’acquisto di nuovi volumi e la creazione di sezioni dedicate alla storia ed ai prodotti locali, in particolar modo del vino. Promossi dall’amministrazione comunale poi i progetti dedicati ai più piccoli, in modo da rendere la struttura un punto focale per la cultura locale.

“Abbiamo riattivato in sicurezza il servizio del prestito librario” afferma l’assessore Rosanna Propato. “Nonostante viviamo un periodo in cui i luoghi della cultura sono molto sacrificati, noi continuiamo ad adoperarci per valorizzare il nostro patrimonio culturale e per offrire servizi sempre più innovativi, tali da soddisfare le diverse esigenze e curiosità culturali”.