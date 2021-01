Ristori per i trasporti scolastici, Barbuto (M5S): “In arrivo i fondi per le imprese”

“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Mit, le imprese che svolgono servizi di trasporto scolastico potranno avere ulteriori ristori per compensare le perdite di ricavi subite a causa della pandemia”. Lo afferma in una nota la deputata pentastellata Elisabetta Barbuto, componente della commissione trasporti alla Camera.

“Grazie a questi contributi – pari a 20 milioni di euro – le aziende di trasporto scolastico che operano per conto dei Comuni, potranno ottenere fino a un massimo di 200mila euro dagli stessi enti” continua la parlamentare. “Si tratta di risorse importanti che consentiranno alle Imprese del settore, di percepire dagli stessi Comuni la differenza tra l’importo previsto per i servizi di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto invece effettivamente erogato a seguito delle minori prestazioni incolpevolmente eseguite”.