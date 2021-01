Calabria in zona gialla, Belcastro: “Abbiamo tutti i requisiti”

Entro la fine del mese la Regione Calabria potrebbe passare tranquillamente da zona arancione a zona gialla. Lo afferma nel corso di una intervista il soggetto attuatore dell’emergenza covid, Antonio Belcastro, che ha parlato anche della situazione vaccinale e dei prossimi step.

“Abbiamo ricevuto 56.160 dosi e ne abbiamo inoculate 33.078, pari dunque a circa il 59%” dichiara Belcastro, ricordando che attualmente la disponibilità è di circa 37 mila dosi. Un grande aiuto sarà rappresentato dalla possibile autorizzazione del vaccino di AstraZeneca, che potrebbe essere somministrato, anche in Calabria, dagli inizi di febbraio.

E proprio a cavallo tra gennaio e febbraio Belcastro ipotizza un possibile alleggerimento delle misure restrittive, con la regione che potrebbe entrare in zona gialla. “In questa settimana ci sono stati 2.139 positivi in Calabria su 19 mila tamponi, pari dunque all’11% che è un dato inferiore rispetto alla media nazionale” specifica, ricordando che in tal modo l’indice Rt potrebbe assestarsi attorno all’1, permettendo così il cambio di colore.