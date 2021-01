Sant’Anna Hospital, lavoratori su tetto della clinica e sul ponte Morandi

Nuova protesta dei dipendenti del Sant'Anna Hospital di Catanzaro e del sindacato autonomo Usb. Una parte dei lavoratori, che attendono lo sblocco delle procedure per l’accreditamento della struttura, sono saliti sul tetto della clinica cardio-chirurgica, mentre un altro gruppo ha occupato la strada del ponte Morandi. Qui si sono incatenati, provocando disagi al traffico veicolare in ingresso in città.

Tanto i lavoratori quando i sindacalisti attendono risposte chiare dalla Regione Calabria e dal commissario ad acta della sanità, Guido Longo, e hanno assicurato di voler portare avanti la protesta fino alla soluzione della vertenza.