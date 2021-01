Incidente stradale a Sellia Marina, due feriti

È di due feriti l’incidente stradale avvenuto sulla statale 106 in località Bellino a Sellia Marina. Per cause in corso di accertamento, due auto, una Bmw e una Rover, si sono scontrate e i conducenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 arrivati sul posto. Uno dei due è stato trasferito in ospedale, mentre il secondo ha ricevuto le cure sul posto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento Sellia Marina, per le operazioni di messa in sicurezza del sito e delle vetture, gli agenti della Polizia locale per gli adempimenti di competenza.