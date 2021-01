Cosenza, il sindaco Occhiuto annuncia: “Piazza Bilotti verso il dissequestro”

Piazza Bilotti verso il dissequestro. È quanto ha annunciato il sindaco della città bruzia Mario Occhiuto che ha anticipato il “parere favorevole al provvedimento espresso dal pm di Catanzaro su richiesta dell’avvocato Nicola Carratelli sulla base di un primo positivo giudizio tecnico della Società Sismlab”.

Per il primo cittadino, che ha scritto su Facebook, “tutte le strutture ai vari livelli della piazza potranno essere restituite all’uso pubblico e tutte le funzioni della piazza e dei piani interrati, ad eccezione del museo, potranno essere già riattivate. Saranno ripiantumati gli alberi – aggiunge il sindaco di Cosenza – e disposti di nuovo tavoli e sedie, anche per l’esercizio dei locali e sarà possibile passeggiare e fruire delle attività commerciali. Tante unità lavorative potranno tornare ad essere attive, in un momento di grave crisi economica”. Fatta eccezione per le aree museali, ancora sotto sequestro per ulteriori indagini.