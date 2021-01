Crotone, i disagi delle contrade nord denunciati dalla referenti di Fratelli d’Italia

“Nel 2021 problemi del genere non dovrebbero esistere, eppure, gli abitanti delle contrade Nord di Crotone tutto questo lo vivono ogni giorno”. È quanto denuncia Loriana Macrì, referente delle Contrade Nord per la sezione crotonese di Fratelli d’Italia.

“Scarsa illuminazione, in alcuni tratti addirittura inesistente e rifiuti che si accumulano fin ad occupare un’intera carreggiata” continua nella sua nota. “In questo lembo di territorio di Crotone le strade sono disastrate, non ci sono mezzi di trasporto e i ragazzi non possono andare a scuola in tutta sicurezza” denuncia, ribadendo come tale condizione sia denunciata da anni, e, sopratutto, a seguito dell’alluvione dello scorso novembre.

La stessa conclude chiedendo quando avverrà la pulizia dei canali, del ripristino dell’illuminazione e la rimozione della spazzatura. “È chiaro a tutti, questi sono problemi che ledono la salute, la dignità e i diritti dei cittadini residenti in tali zone, sono difficoltà che devono avere priorità”.