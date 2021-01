Vaccinazioni, Sainato (Fi): “Dare priorità ai donatori di sangue”

Raffaele Sainato

“Accogliendo con interesse le istanze che mi sono pervenute e consapevole dell’importanza delle donazioni a livello sanitario, mi faccio portavoce delle numerose realtà che si spendono quotidianamente per garantire il giusto apporto di sangue ed emoderivati alle strutture sanitarie e alla popolazione, nonché per diffondere una più capillare cultura della donazione, affinché, anche in Calabria, si inseriscano i donatori di sangue tra le categorie prioritarie all’accesso al vaccino contro il Covid-19”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Raffaele Sainato, che chiede che anche la Regione Calabria segua quanto già fatto dal Veneto. “La raccolta di sangue e plasma è infatti strategica per il Paese, e per la nostra Regione, sia per l’uso trasfusionale che per la produzione di medicinali plasmaderivati dai quali dipende lo stato di salute di molti pazienti, che altrimenti non avrebbero speranza di sopravvivenza”.

“La Commissione Europea, com’è noto, ha destinato oltre 7 milioni di euro a supporto dei servizi trasfusionali italiani per raccogliere e pianificare plasma da convalescente Covid-19” continua il consigliere, che chiede di “implementare il Piano Regionale Vaccinale con Sars-Cov-2/Covid-19, inserendo, tra i soggetti destinatari del vaccino in via prioritaria i donatori di sangue ed emocomponenti, secondo selezione di priorità da individuare in collaborazione con le associazioni d’area, che potranno fornire un valido supporto organizzativo, anche con riguardo alla logistica e al trasporto dei vaccini”.