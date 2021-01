Tortora, focolaio in Rsa: interrogazione della deputata Scutellà

“Ho depositato un’interrogazione indirizzata al Ministro della Salute per portare alla sua attenzione il focolaio che sta interessando la casa di riposo ‘Fonte Venere’ a Tortora Marina”. Lo annuncia la deputata pentastellata Elisa Scutellà, che ha interpellato direttamente il ministro della salute Roberto Speranza per “intraprendere iniziative volte ad assicurare un’assistenza adeguata agli ospiti della struttura al fine di coadiuvare i pochi operatori rimasti nel difficile compito loro assegnato”.

“Il Covid-19 ha colpito non solo la maggior parte degli anziani lì residenti, ma anche numerosi operatori socio-sanitari lasciando la struttura in evidente deficit assistenziale e costringendo i pochi operatori rimasti a turni massacranti e col il rischio di non poter adempiere ai loro compiti in modo sufficiente” conclude la parlamentare.