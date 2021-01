Maltempo, partono i sopralluoghi della Regione. Spirlì: “Promesse mantenute”

“Oggi sono cominciati i sopralluoghi dei tecnici del Dipartimento nazionale, coadiuvati dai funzionari regionali della Protezione civile, sui luoghi danneggiati dall’alluvione”. È quanto conferma in una nota istituzionale il dirigente generale della Protezione Civile, Fortunato Varone. La delegazione ha visitato, nel corso della mattinata, i luoghi più colpiti dall’ondata di maltempo dello scorso novembre, Crotone ed Isola Capo Rizzuto, e nella giornata di domani visiterà anche Rocca di Neto, Strongoli, San Nicola dell’Alto e Carfizzi, mentre per dopodomani sono previsti sopralluoghi a Melissa, Cirò Superiore e Marina e Corigliano-Rossano.

“Le promesse si mantengono e gli impegni si portano a termine” dichiara a caldo Nino Spirlì. “La Giunta e io, in quei bruttissimi giorni, eravamo andati nei luoghi colpiti dalle alluvioni e, dopo aver incontrato i sindaci del Crotonese, del Cirotano e dell’alto Jonio cosentino, avevamo preso impegni precisi, nel segno dell’aiuto e dell’attenzione. Questa prima parte dello stanziamento servirà a mettere in sicurezza il sito archeologico di Capo Colonna – che mi sta particolarmente a cuore in quanto titolare della delega ai Beni culturali – e gli alvei dei fiumi e dei corsi d’acqua, i quali potrebbero diventare nemici della popolazione se non fossero subito trattati e ripuliti”.