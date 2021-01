Catanzaro, sit in di protesta degli operatori del 118

Sit in di protesta per gli operatori del 118 della provincia di Catanzaro. Un gruppo di operatori, con la casacca rossa del servizio di soccorso, stanno infatti manifestando davanti la sede della Regione a Catanzaro per chiedere diritti e indennità.

Tra le richieste del gruppo c’è il mancato pagamento dell’indennità Covid 19 e del premio di produttività, il blocco degli straordinari, ma anche la mancata medicalizzazione di tre postazioni sul territorio, come Tiriolo, Sersale e Maida, e l’inadeguatezza dei mezzi a loro disposizione.

Una delegazione composta da un medico, un infermiere e un autista è stata convocata per un confronto dai vertici della struttura commissariale e del Dipartimento regionale Tutela della salute.