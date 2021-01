Cassano, sequestrati 5 quintali di cannabis sativa

Erano custodite in un capannone nelle campagne di Cassano allo Ionio ben 3.400 piante di cannabis risultate non conformi. I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal gip, che ha riguardato le piante per un peso di 512 chilogrammi.

Il provvedimento, eseguito nei confronti del titolare di un’azienda agricola di Castrovillari, è stato emesso a seguito delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Sibari, che hanno individuato il capannone in cui erano custodite le piante in fase di essiccazione.

Nonostante dai primi riscontri fosse emerso che le stesse fossero del tipo “cannabis sativa”, generalmente utilizzata nel settore alimentare, cosmetico ed industriale, e quindi in regola con le previste certificazioni di provenienza e comunicazioni all’Autorità di Pubblica Sicurezza, i Finanzieri le hanno fatto analizzare.

A seguito delle verifiche chimiche di laboratorio, che hanno dimostrato il superamento del limite consentito dalla normativa in base alla quale era stata autorizzata la produzione e commercializzazione, le Fiamme Gialle hanno informato la Procura Castrovillari, che ha iscritto il legale rappresentante dell’azienda agricola nel registro degli indagati, per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, richiedendo e ottenendo dal competente gip il provvedimento di sequestro.