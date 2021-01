Incidente sul lavoro a Melicucco, morto operaio di 51 anni in una cava

Incidente sul lavoro in una cava a Melicucco. Un operaio di 51 anni, A.B., è deceduto questo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento, l’uomo è stato investito dallo scoppio di uno pneumatico di un camion, è stato quindi sbalzato ad alcuni metri di distanza da dove si trovava.

Il 51enne è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118, ma per il 51 enne non c’è stato nulla da fare. È infatti morto e i sanitari intervenuti hanno potuto solo constatarne il decesso. Il pm di turno della Procura di Palmi ha disposto l’esame autoptico che si svolgerà nell’ospedale di Locri.