Incidente sulla statale 18, un ferito. Traffico bloccato

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi sulla statale 18 Tirrena inferiore a Ionadi. Il sinistro ha coinvolto due veicoli che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale, le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Al momento infatti il traffico è stato bloccato.