Rinascita Scott, riuniti i tre tronconi del maxi processo

I tre tronconi del processo Rinascita-Scott verranno riuniti. Il Tribunale di Vibo Valentia ha accolto la richiesta della Dda di Catanzaro di riunire i tre tronconi del processo, con rito ordinario, “Rinascita-Scott” che si sta tenendo nella nuova aula bunker di Lamezia Terme.

Questi riguardano il processo che vede alla sbarra oltre 300 imputati rinviati a giudizio nel corso della fase preliminare, il procedimento scaturito dal giudizio immediato che vede imputati Giancarlo Pittelli, Mario Lo Riggio, Salvatore Rizzo e Giulio Calabretta ed il procedimento che vede coinvolti Francesco Cracolici, Giuseppe Camillò e Francesco Barba.

Alla richiesta del sostituto procuratore della Dda Antonio De Bernardo si sono opposte talune difese come quella dell’avvocato Giancarlo Pittelli. Il Tribunale ha riunito i tre tronconi ad eccezione di quelli gli imputati che si trovano in isolamento a causa del Covid: per loro è stato stabilito uno stralcio la cui udienza è stata fissata per il 9 febbraio prossimo.

La richiesta è stata avanzata proprio da De Bernardo, che ha parlato di “una sfida nella sfida in questo processo che è quella di terminarlo in tempi ragionevoli e all’interno dei termini di custodia cautelare. C’è qualcuno che tenta di far saltare il banco”.

E si riferisce alle dichiarazioni rilasciate da dicembre dal nuovo collaboratore di giustizia, Antonio Gaetano Cannatà. L’uomo ha svelato che quando era in carcere a Tolmezzo, a maggio e giugno 2020, prima della notifica della conclusione delle indagini preliminari, il detenuto Luciano Macrì ha invitato ad optare in massa per il rito ordinario per dilatare i tempi del processo e fare scadere così i termini di custodia cautelare.

Ha quindi fatto riferimento al numero di tronconi, “solo davanti al tribunale di Vibo vi sono sei tronconi – ha detto De Bernardo – tre li stiamo discutendo oggi, altrettanti sono fissati al 17 febbraio e sono provenienti da altre udienze preliminari. Ci sono, pertanto, i presupposti per la riunione dei procedimenti. Ieri, inoltre, abbiamo presentato istanza per anticipare l’udienza del 17 febbraio affinché anche quei tronconi vengano chiamati al più presto e quindi riuniti”, ha proseguito durante la sua richiesta.

Per il pm, inoltre, “nulla di intentato sia stato tralasciato affinché si perda meno tempo possibile” e ha rimarcato il fatto che a correlare i vari tronconi vi siano gli stessi fatti connessi in concorso, le stesse prove.