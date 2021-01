Coronavirus, contagi in calo. In 24 ore nessun decesso

Sono 191 i nuovi casi di coronavirus in Calabria, ma da febbraio il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono 29.520. ancora un calo dunque dei contagi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 256 positivi. (QUI)

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 23, Catanzaro 57, Crotone 0, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 97, Altra Regione o stato estero 0. Nel bollettino di oggi, dopo giorni di decessi, non è stata registrata alcuna morte, anche se il totale è di 539 persone decedute per o con il coronavirus.

Le persone ricoverate sono 305 (-7), mentre i pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva sono 24. In isolamento domiciliare si trovano invece 9.766 persone (-112), mentre il totale dei guariti è 18.886 (+310).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino in 24 ore sono stati registrati 97 casi, ma da febbraio il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 è 11.234. Attualmente i casi attivi sono 2.483, di cui 79 ricoveri a Reggio, 3 nella struttura di Gioia Tauro (-4); 7 in terapia intensiva; 2.394 in isolamento domiciliare (-44). I casi chiusi sono 8.751, di cui 8.956 guariti (+505) e 155 decessi.

Nel Cosentino, dove da febbraio il computo totale di contagiati è 8.545, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 23 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 4.154, di cui 67 ricoveri a Cosenza, 15 a Rossano, 14 nella struttura di Acri, 16 nel presidio di Cetraro, 12 nell’ospedale da campo (+2); 10 in terapia intensiva, 4.020 in isolamento domiciliare (-66). I casi chiusi sono 4.391, di cui 4.161 guariti (+90), 230 decessi.

Nel Catanzarese il bollettino parla di 57 nuovi casi, ma da febbraio sono 4.362 i casi totali. Attualmente gli attivi sono 1.910, di cui 29 ricoveri a Catanzaro, 6 a Lamezia Terme, 29 al Mater Domini (-21); 7 in terapia intensiva; 1.840 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 2.452, di cui 2.369 guariti (+46), 83 decessi.

Nel Crotonese, dove nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi positivi, il computo totale è 2.506. Attualmente i casi attivi sono 407, di cui 20 ricoveri (-1) e 387 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 2.099, di cui 2.060 guariti (+12) e 39 decessi.

Nel Vibonese sono 14 i nuovi positivi, ma da febbraio il totale di persone che hanno contratto il virus sono 2.514. Attualmente i casi attivi sono 1.048, di cui 16 ricoveri (-5), 1.032 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 1.466, di cui 1.434 guariti (+17) e 32 decessi.

Per quanto riguardano i pazienti affetti da coronavirus e provenienti da altra regione o stato i casi attivi sono 93 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. – I casi chiusi sono 266 e sono relativi a persone guarite.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 120.

ITALIA. IN 24 ORE 10.497 NUOVI CASI E 603 DECESSI

Sono 10.497 i nuovi positivi registrati nel bollettino della Protezione civile, ma da febbraio 2.400.598 persone hanno contratto il Sars-CoV-2. Sono 603 i decessi, anche se il totale da febbraio è 83.157. Sale ancora il numero dei guariti, complessivamente 1.781.917 (+21.428).

Ancora in calo la pressione sul sistema sanitario, perché i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -185, per un totale di 22.699 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 2.487.

I tamponi effettuati e processati sono stati 254.070, ovvero 95.396 in più rispetto a ieri.

I CASI REGIONE PER REGIONE

Balzo in avanti per la Sicilia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.641 casi. È lei la regione con più positivi, seguono poi il Lazio (+1.100), l’Emilia-Romagna (+1031), Veneto (+957), Lombardia (+930). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione. Lombardia 516.285: +930 casi; Veneto 300.127: +957 casi; Piemonte 213.911: +716 casi; Campania 208.514: +651 casi; Emilia-Romagna 204.174: +1.034 casi; Lazio 191.615: +1.100 casi; Toscana 128.438: +241 casi; Sicilia 123.648: +1.641 casi; Puglia 110.681: +850 casi; Liguria 66.261: +235 casi; Friuli-Venezia Giulia 61.373: +454 casi; Marche 50.627: +359 casi; Abruzzo 39.535: +113 casi; Sardegna 36.019: +109 casi; P. A. Bolzano 34.120: +436 casi; Umbria 32.622: +225 casi; P. A. Trento 25.272: +143 casi; Basilicata 12.568: +60 casi; Valle d’Aosta 7.684: +34 casi; Molise 7.604: +18 casi.

(ultimo aggiornamento 18:02)