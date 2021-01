Isola, protesta degli agricoltori. Bloccata per qualche ore la statale 106

Chiedono sostegno economico per le gravi perdite registrate nel 2020 per l’emergenza coronavirus e per l’ondata di maltempo dello scorso 20 novembre. Così un gruppo di agricoltori di Isola Capo Rizzuto ha promosso una protesta e ha occupato la statale 106 con striscioni e trattori.

Il gruppo si è quindi rivolto a Regione e Governo per far sbloccare i fondi del decreto Ristoro, accelerare l’iter dello Stato di Calamità e, allo stesso tempo, sempre alla Regione Calabria, di mantenere le promesse fatte sempre nel post alluvione.

Questa mattina la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, si è recata sul posto dove ha ascoltato le richieste del gruppo. Gli agricoltori hanno quindi deciso di liberare il tratto di strada e di spostare la protesta a bordo della carreggiata, in attesa del tavolo tecnico regionale.