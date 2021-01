Paura ad Amantea, crolla costone di roccia sul centro storico. Nessun ferito

Paura ad Amantea dove, nella tarda mattinata di oggi, si è verificata una frana. È infatti crollata una parte di costone lungo la strada che collega il centro storico al quartiere Catocastro. Nessuna persona è rimasta ferita, anche per il poco utilizzo da parte dei residenti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza, i carabinieri e agli agenti della polizia municipale. Sono in corso sopralluoghi da parte dei tecnici della Protezione civile e del Comune per comprendere la portata dello smottamento.

In via precauzionale sono stati evacuati nuclei che vivono all’interno degli edifici risparmiati dal crollo.