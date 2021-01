Rossano, detenuto aggredisce agenti penitenziari

Un detenuto del carcere di Rossano ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria. A seguito dell’aggressione l’uomo ha procurato ai poliziotti lesioni giudicate guaribili in 10 e 15 giorni.

Il sindacato Sappe ha espresso biasimo per la situazione delle carceri, in cui dove confluiscono tutti i soggetti con problemi psichiatrici. “La polizia penitenziaria – ha commentato il sindacato – non possiede la preparazione e soprattutto i mezzi per fronteggiare questi detenuti. Da tempo chiediamo la dotazione di taser mentre a livello nazionale aggressioni e colluttazioni sono circa settemila all’anno”.