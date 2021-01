Rifiuti. Nuovo piano Conai, Brunetti: “Tra novità cassonetti intelligenti in aree circoscritte”

Il Conai, su richiesta dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria, ha presentato il nuovo Piano per la raccolta rifiuti durante con confronto con l'assessore all'Ambiente, Paolo Brunetti.

"Abbiamo raccolto gli spunti offerti dal Consorzio nazionale imballaggi - ha spiegato il delegato della giunta Falcomatà - e possiamo considerare ormai agli sgoccioli la fase che porterà a rivoluzionare il sistema d'igiene ambientale cittadino".

Secondo l'assessore Brunetti, quindi, "è stato compiuto un passo fondamentale verso il completamento di un programma che si tradurrà positivamente per i cittadini che potranno, dunque, contare su un servizio più efficiente sia dal punto di vista strutturale sia nel rapporto costi-benefici per l'Ente".

Alcune delle novità inserite nelle ipotesi avanzate dal Conai riguardano l'installazione delle compositere di prossimità e di quartiere per il conferimento dell'organico, la messa in posa di cassonetti intelligenti in aree circoscritte e videocontrollate, la possibilità di incentivi e premialità per gli utenti che effettueranno una differenziata corretta ed il passaggio ad un sistema cosiddetto "misto" che alterna la raccolta stradale a quella "porta a porta".

"L'obiettivo - ha spiegato Brunetti - è di raggiungere, in due anni, la soglia del 65% della differenziata nel rispetto dei parametri fissati dalla Comunità europea. Puntiamo a vincere una sfida che è abbondantemente alla nostra portata. Ricordo, infatti, che, quando il sistema di raccolta e conferimento funzionava a dovere, eravamo riusciti a portare le quote di differenziata dal 7 al 60%".

Il Conai e l'amministrazione di Palazzo San Giorgio hanno rinnovato l'incontro alla prossima settimana, data fondamentale per il proseguo e la conclusione di un percorso di autentica svolta in un comparto particolarmente delicato e complesso.