Moratti: vaccini in base al Pil, Calabria in Azione: “vergognoso, Spirlì prenda le distanze”

È polemica attorno alle affermazioni fatte dal neo assessore alla salute della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che avrebbe proposto al Commissario Arcuri di distribuire i vaccini in base al PIL delle Regioni.

Secondo il coordinamento regionale di Calabria in Azione si tratta di “un’affermazione grave, di cui dovrebbero vergognarsi e dalle quali dovrebbero prendere le distanze anche il Presidente ff della Regione e la giunta che è espressione di quella parte politica”.

“Non sono state parole estrapolate dal loro contesto e quindi travisate: l’assessora le ha messe nero su bianco in una lettera inviata al Commissario Arcuri. Una naturalezza “istituzionale”,- si legge in una nota del coordinamento di CA- senza nulla da nascondere, come se fosse assolutamente normale dar valore alla vita umana in relazione a quanto questa produce. Un manifesto politico, ideale e culturale secondo il quale le persone valgono rispetto a quello che hanno. Affermazioni insopportabili.”

“Ricordiamo a tutti i leghisti e sovranisti che in Italia la salute è un bene pubblico che è garantito a tutti ed in eguale misura – continua il coordinamento di Calabria in Azione - . Ci auguriamo che il Presidente Spirlì faccia sentire su questo anche la voce dei calabresi nel suo partito. Per noi unire i tanti che credono l’esatto contrario sarà la vera sfida”.