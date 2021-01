Elezioni Regionali. De Magistris ufficializza: “mi candido a presidente della Calabria”

Luigi De Magistris

Lo aveva annunciato, aveva fatto intendere chiaramente dove sarebbe caduta la sua scelta e, come tutti s’aspettavano, ha sciolto oggi la riserva con una semplice e laconica email.

“Mi candido a Presidente della Regione Calabria”: così ha scritto l’attuale sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sul messaggio inoltrato per posta elettronica alle redazioni dei giornali.

Nessun altro dettaglio sui perché e sul programma che intenderà dipanare fino alla data delle consultazioni elettorali che rinnoveranno il Consiglio della nostra regione. D’altronde, per questo c’è ancora tempo, intanto è il tempo dell’ufficialità, decisamente scontata, sulla sua candidatura al ruolo di prossimo governatore.

De Magistris, come dicevamo, aveva già ampiamente annunciato che avrebbe sciolto la riserva tra il 15 e il 20 di questo mese (QUI), in attesa di verificare se vi fossero le condizioni per la sua scesa in campo. E così è stato.

Resta da comprendere nel dettaglio, ora ed invece, in quale area si posizionerà l’attuale sindaco partenopeo e con chi intenda o potrà stringere alleanze.

Un primo vento contrario, in tal senso, è già arrivato dal Partito democratico che ha inviato una lettera aperta al segretario Nicola Zingaretti esprimendo, appunto, il proprio “veto” e definendo la candidatura di De Magistris addirittura come una “vera e propria offesa alla libertà e all’autonomia dei calabresi. La riduzione definitiva di questo nostro difficile territorio ad una colonia d’oltremare”, hanno annotato a chiare lettere i sottoscrittori della missiva.

Un’apertura - se così possiamo definirla - è invece giunta dalla coalizione civica di Carlo Tansi che si è detta aperta ad un'eventuale alleanza con il sindaco di Napoli (QUI) ma - e questo è decisamente il punto sostanziale – a condizione che il candidato a governatore rimanga lo stesso ex capo della Protezione civile calabrese.