Chiede permesso di soggiorno con passaporto falso: arrestato straniero

Un cittadino extracomunitario di 21 anni è stato arrestato a Cosenza per possesso e fabbricazione di passaporto falso. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Questura bruzia dopo che il giovane si era presentato presso il locale Ufficio Immigrazione per la conversione del permesso di soggiorno.

Presentato il passaporto, gli agenti avrebbero nutrito sin da subito il sospetto che si trattasse di un documento contraffatto. Da mirati accertamenti, sarebbe infatti emerse alcune anomalie tali da ritenere una alterazione del documento in apparenza valido per l’espatrio.

Le ulteriori verifiche eseguite da personale specializzato avrebbero portato dunque “l’inconfutabile conferma” poiché – secondo quanto reso noto dalla Polizia – sul rodimento erano state inserite diverse pagine false, tra le quali quella riportante i dati anagrafici, su un passaporto valido, emesso effettivamente dallo stato della Guinea, ma destinato originariamente ad altro soggetto.

Inevitabile l’arresto per il giovane straniero che è stato messo a disposizione della competente A.G. in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.

Secondo quanto reso noto dalla Questura cosentina, questo è il quarto caso, in pochi mesi, in cui viene individuato un passaporto falso per il rilascio di permessi di soggiorno.