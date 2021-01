Ordine dei medici di Reggio: sospese le assemblee per il rinnovo del Consiglio

Sospese le assemblee elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria.

È proprio l’Ordine reggino ad informare in una nota che “a causa del Covid-19, sono state di nuovo, programmate in seconda istanza il 22, 23, 24 gennaio 2021 ed in terza istanza previste per il 5, 6, 7 Febbraio 2021”.

L'ordine provinciale fa inoltre sapere che “provvederà successivamente ad inviare le nuove convocazioni per le assemblee elettorali”.