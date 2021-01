Aggressione a Crotone, Pollinzi: “creare una rete che coinvolga i giovani”

Filly Pollinzi

“Da genitore e da assessore alle Politiche Sociali, ma soprattutto da cittadina, non posso che condannare quanto avvenuto. Come ha già avuto modo di esprimere al riguardo il sindaco, tutti dobbiamo essere impegnati, come singoli e come comunità educante, per evitare assolutamente il verificarsi di tali episodi. C’è bisogno di uno sforzo collettivo per sostenere e coinvolgere i giovani.” È quanto sostiene in una nota l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Crotone Filly Pollinzi in seguito alla divulgazione del video sulla rissa tra giovani avvenuta nel mese di dicembre a Crotone.(QUI)

“Lo facciamo con impegno, come amministrazione, proponendo progetti di inclusione sociale e – aggiunge l’assessore - sostenendo quelli di tante organizzazioni che mirano a combattere la povertà educativa e mettere in connessione i giovani tra loro. Uno dei temi particolarmente importanti è quello della comunicazione ed in particolare quella veicolata attraverso i social. Occorre creare una rete di protezione – precisa - per i nostri giovani sul dilagare della deriva social. Il diffondere violenza finisce per generare ulteriore violenza.”

“A tale riguardo – conclude Filly Pollinzi - mi faccio promotrice di un incontro con il coinvolgimento dei colleghi di Giunta, degli assistenti sociali e degli operatori della comunicazione che si terrà domani, 20 gennaio, alle ore 11.00, nella Sala Consiliare per gettare le basi di un ampia condivisione sul tema e creare la giusta sinergia che coinvolga al massimo la comunità.”