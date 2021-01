Covid-19. Il bollettino. Calano leggermente i contagi ma non le vittime: +256 positivi e 5 morti

Pare risalire giorno dopo giorno il numero delle vittime del Coronovirus in Calabria. La triste conferma arriva dal consueto bollettino che riporta altre 5 vittime, registrate nelle ultime 24 ore.

La scorsa settimana ne sono state registrate in totale 21 in sette giorni e, con oggi, il totale dei decessi da inizio pandemia cresce fino a contare 539 morti.

Per quanto riguarda i contagi, i nuovi positivi sono + 256, a fronte di un computo totale di 29.329 persone che hanno contratto il Covid-19 da febbraio.

Numeri – per quanto riguarda i contagi – leggermente in calo rispetto al bollettino della protezione civile di ieri, in cui erano stati registrati 351 nuovi positivi. (QUI).



I casi confermati nelle ultime 24 ore sono così suddivisi: Cosenza + 107, Reggio Calabria + 104, Catanzaro +22, Crotone +15, e infine Vibo Valentia con +8.

Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare, in tutto 9.878 (- 40), come i pazienti nelle terapie intensive che sono 24 (-1). Aumentano invece i ricoveri nei reparti 312 (+22). Sale, questa volta positivamente, il numero della persone guarite 18.576 (+271).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Per ogni singola provincia, i casi di Covid fin qui accertati - comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo - sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 11.137, con + 104 positivi nelle ultime ore, e così distribuiti: casi attivi 2.531 (83 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 3 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.438 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.606 (8.451 guariti, 155 deceduti).

Nel cosentino, dove sono stati registrati 107 nuovi casi, i positivi riscontrati sono stati in tutto 8.521: casi attivi 4.220 (68 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 16 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all'Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 4.088 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.301 (4.071 guariti, 230 deceduti).

Nel catanzarese, i nuovi contagi accertati sono 22 per un totale finora di 4.306: casi attivi 1.900 (33 in reparto AO di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 26 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva, 1.830 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.406 (2.323 guariti, 83 deceduti).

Nel crotonese, dove i nuovi positivi sono 15, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.506: casi attivi 419 (21 in reparto; 398 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.087 (2.048 guariti, 39 deceduti).

Nel vibonese, infine, i nuovi casi riscontrati sono 8, per un totale di 2.500 e così suddivisi: casi attivi 1.051 (20 ricoverati, 1.031 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.449 (1.417 guariti, 32 deceduti).

Per quanto riguarda le persone che hanno contratto il virus che sono di altre regioni o stato, i casi attivi sono 93, e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 135.

ITALIA: 8.824 NUOVI POSITIVI E 377 MORTI

Su tutto il territorio nazionale, dall’inizio dell’epidemia, almeno 2.390.101 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. I nuovi positivi sono 8.824, +0,4% rispetto ad ieri, in cui erano +12.545, di cui 2.482 casi identificati attraverso i test rapidi, inseriti nel bollettino dal 15 gennaio.

I decessi odierni sono 377, +0,5% (ieri erano +377), per un totale di 82.554 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 1.760.489 complessivamente: 14.763 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +0,8% (ieri erano +16.510). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 547.058, pari a -6.316 rispetto a ieri, -1,4% (ieri erano -4.343).

La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 158.674 (di cui 71.427 rapidi), ovvero 52.404 in meno rispetto a ieri quando erano stati 211.078. Mentre il tasso di positività è del 5,6% (l’approssimazione di 5,56%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 5 sono risultati positivi; ieri era del 5,9%.