Frascineto, prorogata fino al 24 gennaio la zona rossa

Il territorio ricadente nel comune di Frascineto rimarrà in lockdown per un’altra settimana.

Lo rende noto la stessa amministrazione comunale dopo che il sindaco, Angelo Catapano, ha firmato un'ordinanza per prorogare la zona rossa fino a domenica 24 gennaio.

Vietati dunque tutti gli spostamenti in entrata ed in uscita, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio o di salute, nonché per motivi di necessità.

Chiuse tutte le attività commerciali ad eccezione delle attività di vendita di prodotti alimentari, così come espressamente indicato dalle norme nazionali.

Il sindaco inoltre esorta a non invitare in casa persone non conviventi, ed evitare visite e spostamenti presso altre abitazioni. Il tutto al fine di contenere il contagio ed evitare focolai. Chi vorrà rientrare in paese dovrà preventivamente avvisare l’amministrazione comunale.