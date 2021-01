San Domenico di Guzman, Soriano Calabro e Bologna unite nelle celebrazioni

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di San Domenico di Guzman, ben 800 anni fa, due chiese in Italia hanno celebrato la figura del santo ed, assieme ad essa, il loro particolare legame.

Mentre a Bologna è stato aperto l’anno giubilare con la mostra dell’arca che ne custodisce il corpo, a Soriano Calabro è stata accesa una lampada ad olio per celebrare lo svelamento della tela “del miracolo”, per dare inizio ad un “anno di grazia”.

Il tema del giubileo è “A tavola con Domenico”, e vuole essere “un invito ad accogliere la comunione di vita, la condizione dell’ideale cristiano e della vita apostolica, per riflettere sull’essenziale che si trova in una tavola che sostiene e che rallegra la nostra esperienza umana e di fede”. Queste le parole di Padre Giovanni Calcara.

“Per la nostra Regione e, in particolar modo per Soriano, un’opportunità perché il passato, con il suo valore non solo religioso, ma culturale, diventi motivo per comprendere che la crisi che viviamo, non deve essere vista soltanto come danno economico, ma come opportunità per recuperare il senso e il significato di vivere per un ideale e non per noi stessi” conclude.