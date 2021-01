Corigliano-Rossano, beccato a spacciare “a domicilio”: arrestato

Nel corso delle attività investigative della Polizia di Corigliano-Rossano, gli agenti hanno notato un sospetto via vai in una abitazione sita nella frazione di Schiavonea. Dopo diverse ore di osservazione e appostamento, sono intervenuti fermando un giovane che aveva visibilmente ottenuto un piccolo involucro. Questo ha tentato la fuga in auto alla vista degli agenti, cercando anche di sbarazzarsi della sostanza acquistata.

Nel contempo, è stato fermato anche il presunto spacciatore, un quarantaduenne del posto, che è stato trovato in possesso di due dosi cocaina e di un coltello a serramanico. Dopo la perquisizione personale, il controllo è stato esteso nella sua abitazione, dove sono stati rinvenuti altri otto involucri contenenti sempre cocaina.

Visti gli elementi raccolti dagli agenti, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e costretto ai domiciliari.