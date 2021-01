Morano, missione “Scuola Sicura”: prorogata chiusura fino al 23 gennaio

Anche nel comune di Morano Calabro le scuole rimarranno chiuse. Il primo cittadino Nicolò De Bartolo ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, fino al 23 gennaio prossimo.

Provvedimento necessario per “prevenire la diffusione del contagio e tutelare la salute degli studenti e delle loro famiglie, dei lavoratori del comparto Scuola e, in generale, dell’intera collettività moranese”, come si legge nella delibera, e che prevede lo svolgimento delle attività scolastiche solo da remoto, tramite didattica a distanza, ad esclusione per gli alunni con disabilità o con specifiche necessità.