Reggio Calabria, multe e sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti contagio

Prosegue l’attività di monitoraggio della Polizia, impegnata nel verificare il rispetto delle norme anti contagio da parte dei privati cittadini e delle attività commerciali. Intensificati i controlli nel reggino, dove nella scorsa settimana sono state elevate diverse sanzioni in più punti della città.

Un caso particolare si è verificato all’Aeroporto “Tito Minniti”, dove i voli continuano regolarmente a movimentare persone da tutto il paese. Quattro soggetti sono, fermati per un regolare controllo, avevano motivato il loro spostamento scrivendo testualmente di lavorare per “Skai”. Un grossolano errore che ha insospettito gli agenti, che dopo aver contattato la sede di Sky hanno accertato che i soggetti non erano dipendenti della grande azienda.

I quattro sono stati quindi sanzionati e denunciati per falsità ideologica in atto pubblico, per aver dichiarato il falso sull’autocertificazione.

Ma non solo: cinque soggetti sono stati individuati mentre consumavano un pasto, comodamente seduti in un ristorante del centro, in barba a tutte le restrizioni imposte dalle normative regionali. Anche in questo caso, i soggetti ed il titolare dell’attività sono stati sanzionati.

Inoltre, nella zona portuale di Villa San Giovanni, un uomo e una donna si sono opposti al controllo di polizia, e per questo sono stati condotti in questura e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.