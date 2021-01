Va a comprare della droga, 22enne violentata per due volte da uno straniero

Sarebbe stata bloccata con l’inganno e violentata per due volte, ed è riuscita poi a mettersi in salvo chiedendo aiuto ad una famiglia del posto, dopo essere stata lasciata, in piena notte, nella pineta di Simeri Mare.

È accaduto nei giorni scorsi tra Catanzaro Lido e Simeri Crichi, ed i Carabinieri, dopo aver soccorso la giovane, hanno individuato il presunto autore delle violenze.

La ragazza, una giovanissima ventiduenne, ha affermato di essere entrata in contatto con un ventiseienne marocchino sul lungomare di Catanzaro Lido, in quanto alla ricerca di stupefacenti. Il ragazzo avrebbe quindi condotto la ragazza sulla scogliera, dove anziché procedere alla compravendita l’avrebbe bloccata e violentata.

Successivamente, nella stessa serata, il ragazzo si sarebbe offerto di accompagnarla a casa, in auto. La giovane ha accettato, cadendo così nuovamente in trappola: il ragazzo l’avrebbe portata nella pineta di Simeri Mare, dove avrebbe nuovamente abusato di lei prima di sparire.

Tuttavia, dopo un primo soccorso prestato dagli abitanti del posto e l’intervento dei militari, il ventiseienne è stato individuato e rintracciato, in quanto residente in una abitazione di Simeri Crichi. Il giovane è stato quindi fermato per violenza sessuale e trasferito nel carcere di Siano.