Cariati, le scuole restano chiuse fino al 30 gennaio

Filomena Greco

Arriva la conferma: le scuole nel comune di Cariati rimarranno chiuse fino al 30 gennaio prossimo, e le lezioni si svolgeranno “esclusivamente con modalità a distanza”. È il contenuto di un’ordinanza del sindaco, Filomena Greco, preoccupata per il numero dei contagi.

I casi accertati finora infatti sono 9, mentre 14 soggetti sono in quarantena per aver avuto dei contatti, e di questi 4 sarebbero minori frequentanti le scuole. Per questo motivo e per “rafforzare la prevenzione”, è stata presa la decisione di interrompere la didattica in presenza.

“L’ordinanza prende atto ed è motivata dall’aumento dell’andamento epidemiologico in tutto il territorio regionale con un continuo incremento dei casi di positività; dalla fragilità dell’organizzazione sanitaria regionale e non adeguata a fronteggiare un eccessivo diffondersi dell’epidemia e dalla constatazione che il personale scolastico (docente e non docente) che gravita su Cariati non proviene solo dal territorio comunale ma, anche da altri comuni” si legge nel documento.

Nella giornata di oggi, lunedì 18, il primo cittadino terrà un incontro con i genitori ed i dirigenti scolastici per verificare la fattibilità di uno screening sull’intera popolazione scolastica.